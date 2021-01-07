РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 янв. Фотограф из Подольска Дмитрий Ильин с работой «Березовый оазис» вошел в топ-10 финалистов престижного фестиваля уличной фотографии Istanbul Street Photography Festival, который проводят в Стамбуле, сообщается в группе «Комитет по культуре и туризму» в соцсети «ВКонтакте».

«Фотограф из Подольска и член союза фотохудожников России Дмитрий Ильин вошел в топ-10 финалистов престижного фестиваля уличной фотографии, который проводят в Стамбуле (Istanbul Street Photography Festival) с работой «Березовый оазис». Выставка избранных работ участников запланирована в конгресс-центре «Халик» в Стамбуле, также их опубликуют в одноименной книге фестиваля», - говорится в сообщении.

Работу «Березовый оазис» фотограф создал в подмосковном городе Долгопрудный. Ранее фотографию отметили специальным дипломом Всероссийского фотоконкурса «Молодые фотографы России».