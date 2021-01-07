РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 янв. На 96 году жизни 6 января скончался ветеран Великой Отечественной войны, генерал-майор, военный писатель, выпускник Салтыковской средней школы Лев Корзун, сообщил сын фронтовика, радиожурналист Сергей Корзун на своей странице в Facebook.

Лев Корзун родился 30 марта 1925 года в поселке Салтыковка (ныне микрорайон Балашихи). В 1942 году окончил десять классов Салтыковской школы №1 (ныне школа №17 - ред.) и добровольно вступил в ряды Красной армии, был направлен на обучение в Московское пехотное училище имени Верховного Совета РСФСР. С апреля 1943 года на Центральном фронте, командир стрелковый роты 1285-го стрелкового полка, 60-й стрелковой дивизии, 65-й армии, принимал участие в боях на Курской дуге.

«Сегодня не стало папы. Корзун Лев Игнатьевич. Фронтовик, командир разведроты в годы войны, тяжело ранен под Севском в 1943, выслуга в Советской армии 42 года (1941-1983), кандидат военных наук, журналист, в отставку вышел генерал-майором. Не выслуживался - служил честно и верно. С многочисленными возрастными болезнями боролся мужественно, но на 96-м году жизни силы покинули его», - сказал Сергей Корзун.

Он добавил, что его отец считал своим долгом дописать две книжки - одну про свою жизнь и по фронтовым дневникам (она вышла в конце 2019 года), вторую - про службу у маршала В.И. Чуйкова (закончена и издана месяц назад).

«Безупречный муж и отец, всю жизнь заботившийся о детях, внуках, правнуках и обо всех родственниках и друзьях. До последнего дня в записной книжке - сотня актуальных номеров, звонил всем. Вечная память!» - заключил Корзун.

Книгу Льва Игнатьевича Корзуна «Жизнь, опаленная войной» можно прочитать, перейдя по ссылке.

Лев Корзун награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды, Знаком Почета; медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «Ветеран Вооруженных Сил СССР».