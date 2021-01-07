РИАМО - 7 янв. В основание нового 17-этажного многоквартирного дома для переселенцев, который возведут на месте аварийного жилья в Солнечногорске, заложили первый камень, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В торжественной церемонии приняли участие замглавы администрации муниципалитета Никита Никулин, председатель совета директоров группы компаний холдинга «Агрострой» Андрей Воробьев, настоятель Богородицерождественского храма поселка Поварово иерей Александр Гуляев, представители бизнес-сообществ и подрядчики.

«Компания застройщика положительно зарекомендовала себя на территории городского округа. Это уже третий по счету объект, где в основание вместе закладываем первый камень. Несмотря на непростой 2020 год строительство продолжается. Благодарю застройщика за плодотворное сотрудничество и успешную реализацию проектов», - сказал Никулин.

Строительство многоэтажки ведется на месте снесенных аварийных домов №1 и №3 по улице Крупской. Взамен ветхого фонда площадью 1,5 тысячи квадратных метров здесь появится 17-этажный двухсекционный жилой дом на 240 квартир общей площадью порядка 11,6 тысячи квадратных метров. Проектом также предусмотрен паркинг на 202 машино-места.

Застройщиком жилого комплекса «Парковый» выступает ООО «Специализированный застройщик «Солстрой» группы компаний холдинга «Агрострой». На территории ЖК для жителей появятся воркаут, детские площадки и зоны отдыха.