РИАМО - 7 янв. Психолог Екатерина Благовещенская отметила, что страх в человеке заложен природой, он выполняет защитную функцию, людям свойственно бояться будущего, сообщает Nation News.

Ранее были опубликованы результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob, согласно которому каждый девятый житель страны больше всего боится, что этот год станет хуже 2020 года.

«Для того, чтобы перестать ждать худшего в будущем, в первую очередь, выпишите свои страхи, выявите их причину. Нужно оценить реальность своих опасений на сегодняшний день. Рекомендуется больше времени проводить на природе, общаться с друзьями и родственниками на отвлеченные темы», — сказала Благовещенская.

Она отметила, что при возникновении тревожности следует делать дыхательные упражнения.​