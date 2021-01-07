РИАМО - 7 янв. В столице пять лет работает проект «Шаг в профессию», в рамках которого наставники помогают людям с инвалидностью получить нужную специальность и поверить в свои силы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что в конкурсе «Доброволец России» десять горожан заняли призовые места.

«Расскажу о проекте «Шаг в профессию», который работает уже пять лет. Москвичка Ольга Лоева - основательница благотворительного фонда «Действуй!» - получила за него приз в номинации «Равенство возможностей», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он пояснил, что в рамках проекта персональные наставники и HR-специалисты помогают молодым людям с инвалидностью поверить в свои силы, а также получить нужную специальность и найти применение своим знаниям и умениям.

«Ольга на личном опыте знает, какие сложности могут ждать участников программы при поиске работы. В детстве девушка попала в автоаварию, но инвалидность не помешала ей стать ведущим экономистом международной организации», - добавил мэр.

По его словам, проект не останавливался и в период самоизоляции. Наставники из крупных компаний общались со стажерами дистанционно, а еще записывали для них видеокурсы. Данная работа очень помогала молодым людям в учебе.

Лоева стала одним из победителей конкурса «Доброволец России». Она хочет найти новых единомышленников и открыть филиалы фонда в других городах страны.

«Успехов вам! Спасибо за неравнодушие и искреннее желание помогать людям», - заключил Собянин.