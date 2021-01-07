РИАМО - 7 янв. Во время дорожно-транспортного происшествия автобус снес забор и врезался в стену частного дома в подмосковном Ногинске, один человек пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Сегодня в районе Ногинска автобус снес ограду и врезался в стену дома. Во время инцидента пострадал водитель», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в салоне автобуса не было пассажиров.

Он добавил, что обстоятельства данной дорожной аварии выясняются специалистами.

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