РИАМО - 7 янв. Полицейские и росгвардейцы обеспечили соблюдение общественного порядка в России на Рождество, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Сотрудники полиции во взаимодействии с военнослужащими Росгвардии, представителями общественных формирований, добровольных народных дружин и работников частных охранных организаций обеспечили правопорядок и общественную безопасность во время проведения рождественских богослужений на всей территории Российской Федерации», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что возле храмов, церквей и монастырей несли службу усиленные наряды полиции.

По ее словам, специалисты предварительно обследовали территории религиозных объектов, в которых планировалась рождественская литургия.

«Принятыми мерами нарушений общественного порядка не допущено», – заключила Волк.

Рождество является одним из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа. В православии оно входит в число господских двунадесятых праздников и предваряется 40-дневным постом.​