РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 янв. Информация об отключенных телефонах в поликлинике в поселке Нахабино подмосковного Красногорска не соответствует действительности, говорится в сообщении пресс-службы Красногорской горбольницы №2.

Ранее в Instagram-аккаунте podslushanonahabino_official разместили пост о том, что в Нахабинской горбольнице отключили за долги телефоны во взрослом отделении поликлиники.

«Администрация ГБУЗ Московской области «Красногорская городская больница» сообщает, что информация об отключении телефонной связи в поликлинике №4 не соответствует действительности. Работают телефоны детской регистратуры: 8 (495) 566-25-92, взрослой регистратуры: 8 (495) 566-28-00», - говорится в сообщении.

Оба номера доступны с 8:00 до 22:00. Кроме того, получить необходимую информацию можно по телефону: 8 (495) 566-26-44 с 8:00 до 17:00.

«В связи с большим количеством звонков, а также одноканальной телефонной связью периодически возникают трудности с быстрым дозвоном. Врача на дом можно также вызвать по телефону колл-центра губернатора: 8 (800) 550-50-30, а также прислав сообщение на электронную почту учреждения: mlpu.ngb@mail.ru», - заключается в материале.