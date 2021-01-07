РИАМО - 7 янв. После открытия станций «Карамышевская» и «Мневники» Большой кольцевой линии метрополитена Звенигородское шоссе разгрузится на 8%, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Две новые станции БКЛ «Карамышевская» и «Мневники» разгрузят Звенигородское шоссе, проспект Маршала Жукова, а также улицу Нижние Мневники, входящую в Северо-Западную хорду. Всего соседние улицы станут свободнее на 9%», - говорится в сообщении.

Так, улица Нижние Мневники разгрузится на 11%, Звенигородское шоссе — на 8%, проспект Маршала Жукова — на 7%.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщал, что эти две станции планируется запустить в ближайшие один-два месяца. Сейчас там ведутся пуско-наладочные работы.

Станция «Карамышевская» расположена около пересечения проспекта Маршала Жукова с улицей Народного Ополчения, Станция «Мневники» - рядом с Карамышевской набережной в Мневниковской пойме.

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