РИАМО - 7 янв. 11 января в 12:00 в Московском Художественном театре имени А.П. Чехова состоится прощание с народным артистом России Валерием Хлевинским, сообщается на сайте театра.

Актер скончался в возрасте 77 лет.

«Прощание состоится в понедельник, 11 января. В 10:00 – отпевание в храме иконы Божией Матери «Знамение» в Переяславской слободе (2-й Крестовский переулок, 17, строение 1). В 12:00 – гражданская панихида в МХТ имени А.П. Чехова», - говорится в сообщении.

Хлевинского похоронят на Троекуровском кладбище столицы.

Валерий Хлевинский родился 14 ноября 1943 года в городе Дзержинск. В 1969 году он окончил Школу-студию МХАТ. После учебы актер служил в театре «Соверменник». В МХТ имени Чехова он перешел в 2001 году.

Кроме того, Хлевинский был профессором. Он преподавал актерское мастерство студентам в Школе-студии МХАТ.

Актер сыграл множество ролей на сцене театров и в кинофильмах. Среди лент с его участием «МУР есть МУР», «Такси-блюз», «Спешите делать добро», «Вечный зов», «Большая перемена», «На дне» и другие.