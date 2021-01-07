РИАМО - 7 янв. В Дмитрове прошел традиционный рождественский фестиваль «Яблоки на снегу», он открыл сезон полетов на воздушных шарах, в мероприятии приняли участие более 30 аэростатов, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В небо одновременно поднялись более 30 воздушных шаров, украсив серое зимнее небо яркими красками и порадовав местных жителей невероятным зрелищем», - говорится в сообщении.

В фестивале участвовали представители российских воздухоплавательных клубов, частные пилоты, медийные персоны, блогеры.

Первый фестиваль «Яблоки на снегу» прошел 16 лет назад.