РИАМО - 7 янв. Народный артист России Валерий Хлевинский умер в четверг на 78-м году жизни, сообщается на сайте МХТ имени Чехова.

«Художественный театр скорбит и выражает соболезнования семье, близким, ученикам Валерия Михайловича Хлевинского», - говорится в сообщении.

Хлевинский родился 14 ноября 1943 года в городе Дзержинске Горьковской области. В 1969 году окончил Школу-студию МХАТ. Затем служил в театре «Современник», с 2001 года играл на сцене Московского художественного театра имени Чехова.

Кроме того, он был профессором и преподавал актерское мастерство в Школе-студии МХАТ.

Хлевинский сыграл множество ролей в спектаклях и кино. Среди фильмов с его участием - «МУР есть МУР», «Такси-блюз», «Спешите делать добро», «Вечный зов», «Большая перемена», «На дне».