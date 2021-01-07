РИАМО - 7 янв. Обновлено мобильное приложение «Метро Москвы», в нем появилось расписание поездов московских центральных диаметров (МЦД) и раздел, в котором можно сообщить о забытой в подземке вещи, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Также в обновленном приложении можно узнать время прибытия поезда метро и загруженность вагонов. А еще теперь можно поменять тему приложения, на выбор представлены светлая и темная темы.

«Чтобы планирование поездок на общественном транспорте было еще удобнее, мы все время его развиваем и добавляем новые функции, корректируем некоторые детали по предложениям самих пассажиров», — сказал заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

По его словам, выбор темы и иконки в мобильное приложение добавили по просьбе пользователей.

Он уточнил, что приложением «Метро Москвы» пользуются свыше 4,2 миллиона человек, оно самое крупное в Московском транспорте.

Кроме того, в приложении появились ответы на вопрос пользователей о личном кабинете.

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