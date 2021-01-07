РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 янв. Депутат Мособлдумы Павел Максимович поздравил жителей Подольска с Рождеством Христовым, он пожелал видеть только хорошее в окружающем мире и находить исключительно доброе в людях.

«Из года в год все православные семьи ждут с нетерпением удивительный и добрый праздник - Рождество Христово. Верующие во всех уголках мира чествуют Сына Божьего молитвами, песнопениями и рождественскими богослужениями. В этот в этот светлый праздник примите самые теплые пожелания с праздником Рождества!» - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он пожелал, чтобы в доме всегда царили уют, гармония и любовь.

«Сердечно желаю видеть только хорошее в окружающем мире и находить исключительно доброе в людях, дарить надежду близким и воплощать свои мечты в реальность, никогда не забывая о простом человеческом счастье», - отметил Максимович.

Он поздравил жителей округа с праздником и пожелал мирной жизни, а также чтобы ангел-хранитель оберегал всех от бед, а в душе воцарились вера, покой и Божья благодать.