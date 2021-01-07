РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 янв. В подмосковном Подольске сотрудники ГИБДД в ходе акции «Безопасные каникулы» напомнили водителям и пешеходам правила дорожного движения и раздали световозвращающие наклейки, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.
В Подольске автоинспекторы напомнили пешеходам и водителям о важности соблюдения правил дорожного движения и взаимной вежливости на дорогах в ходе акции «Безопасные каникулы».
«Участникам дорожного движения вручили световозвращающие наклейки, листовки и памятки, а также напомнили о необходимости снижать скорость при проезде пешеходных переходов. Также об использовании детских удерживающих устройств даже в короткой поездке», - говорится в сообщении.
Пешеходов предупредили о том, что при переходе проезжей части следует прежде всего, убедиться в своей безопасности и правильно применять световозвращающие аксессуары.
Акция прошла у крупного торгового центра, являющегося местом притяжения горожан в период зимних каникул.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии