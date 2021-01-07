РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 янв. Огнеборцы подмосковного Подольска ликвидировали возгорание в хозяйственной постройке в СНТ микрорайона Климовск на Рождество, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В Подольске в четверг в 13:46 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в СНТ «Весна 2» в микрорайоне Климовск.

«В 15:03 ликвидация пожара. Пострадавших нет. Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, 11 человек», - говорится в сообщении.

При пожаре нужно сохранять спокойствие и не поддаваться панике. В случае необходимости обращаться в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия 8 (498) 505-41-70, а также по телефону спасения - 01, с мобильного - 101.