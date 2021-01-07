РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 янв. В парке «Дубрава» в микрорайоне Климовск Подольска провели детский праздник, посвященный Рождеству, участникам дарили подарки, сообщается в группе «Парк «Дубрава» | Городской округ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В парке «Дубрава» в четверг прошел детский праздник, на котором дети узнали много интересного о Рождестве. Жители города и гости парка участвовали в различных конкурсах и получили ценные подарки. Всех порадовали гости парка, которые подготовились к празднику и пришли в костюмах.

«Сегодня самый душевный и добрый праздник в году - Рождество! Мы поздравляем вас с этим праздником. Пусть Бог благословит вас и ваши семьи! Всем желаем здоровья, тепла и уюта. Атмосфера на празднике в парке царила волшебная. Все дарили друг другу теплые пожелания. А мы создавали для людей не просто праздник, а старались сделать этот день по настоящему счастливым», - говорится в сообщении.

Все желающие могли побаловать себя горячими напитками, а детей - различными игрушками. Рождество - это день, когда хочется наряжаться, быть веселым, добрым и делиться своим хорошим настроением с окружающими.