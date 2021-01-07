РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 янв. За минувшие сутки в Люберцах выявили 40 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии число инфицированных в округе составило 4 342 человека, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

1228 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

«В Люберцах выявили за сутки 40 новых случаев коронавируса. Всего в округе насчитывается 4 342 пациента с Covd-19», - говорится в сообщении.

В Котельниках выявили 25 новых заболевших коронавирусом за сутки, всего в округе зарегистрировали 1 183 пациента с Covid-19. В Дзержинском выявили двоих зараженных, количество заболевших с начала пандемии составило там 1 457 человек.