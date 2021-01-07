РИАМО - 7 янв. Редкая орхидея-бык, пахнущая корицей и фруктами, расцвела в Пальмовой оранжерее Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород», цветение этого растения продлится около двух недель, говорится в сообщении пресс-службы сада.

«Такое необычное название (бык - ред.) орхидея получила из-за роговидных выростов на губе цветка. В природе она растет на высоте от 800 до 1500 метров, на ее цветоносе обычно образуется от четырех до семи цветков, достигающих до 15 сантиметров в диаметре», - говорится в сообщении.

Цветки этого вида имеют эффектную окраску - пурпурно-коричневые пятнышки и полоски на желтом фоне.

Всего в «Аптекарском огороде» насчитывается более тысячи видов орхидей. Коллекция сада постоянно пополняется редкими экземплярами.