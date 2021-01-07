РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 янв. Два заснеженных героя, Смешистик и Пушистик, развлекали в четверг гостей праздника, который прошел в Центральном парке культуры и отдыха Люберец, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Фьеки – это очень милые и любознательные существа, которые распространяют радость и переносят в атмосферу сказки. Как утверждают знающие люди, на завтрак фьеки обязательно съедают порцию снежных хлопьев с молоком. Это позволяет им оставаться белыми и пушистыми. Поэтому, если вы встретите черного фьека, угостите его чем-нибудь», - говорится в сообщении.

Отмечается, что если уж вам удастся обняться с фьеком, то весь год будет полон чудес.

«Именно поэтому сегодняшний праздник в ЦПКиО всем присутствующим – и взрослым, и детям – дал искреннюю надежду на то, что 2021 год, действительно, для них станет счастливым!» - завершается в сообщении.