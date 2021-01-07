РИАМО - 7 янв. Более 1,5 тысячи единиц спецтехники очистило и обработало реагентами после снегопада свыше 19,6 тысячи километров подмосковных дорог, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«После прошедшего снегопада, на дороги Подмосковья было выведено более 1,5 тысячи единиц спецтехники, в том числе порядка 560 комбинированных дорожных машин и свыше 2,1 тысячи дорожных рабочих», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что в первую очередь в регионе провели работы по очистке высокоинтенсивных дорог, мостов и путепроводов.

В Московском регионе за минувшие сутки выпало около 5% месячной нормы осадков. Снежный покров в Подмосковье вырос до 27 сантиметров.