РИАМО - 7 янв. Видеоролик пожара, который произошел в хозпостройке в Одинцове, разместили в Instagram-аккаунте «типичное Одинцово», площадь возгорания составила 430 квадратных метров.

Данное видео снято из машины. Видно густой дым и языки пламени, рядом стоит пожарная машина.

Еще одно видео разместили в такой же группе в соцсети «ВКонтакте». На нем видно, как густой черный дым поднимается над домами, также над постройками видно пламя.

На данный момент по адресу: Одинцово, улица Южная, дом 10, пожарные ликвидировали открытое горение. В тушении возгорания принимают участие 32 человека и девять единиц техники.

По открытым данным, там расположены автосервис, шиномонтаж и другие организации.

Крупный пожар в хозпостройке в Одинцове. ВИДЕО>>