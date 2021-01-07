РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 янв. На площади перед культурным центром «Дом офицеров» Люберец прошел большой детский праздник «Рождественские забавы», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Главный новогодний волшебник Дед Мороз и его внучка Снегурочка вместе с маленькими гостями праздника водили хороводы, играли в веселые игры, пели и танцевали. Дети с удовольствием рассказывали Деду Морозу стихи и отгадывали загадки», - говорится в сообщении.

Домашний отдых всегда прекрасен, но время, проведенное на улице с детьми, приносит особую радость!