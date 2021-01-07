РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 янв. Госавтоинспекторы проверяют водителей на трезвость в праздничные дни в подмосковном Красногорске, сообщается в Instagram-аккаунте ОГИБДД УМВД России по горокруга.
«В праздничные дни сотрудники Госавтоинспекции горокруга Красногорск проводят рейдовые мероприятия, направленные на пресечение нарушений правил дорожного движения», - говорится в сообщении.
Особое внимание уделяется выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.
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