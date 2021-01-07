РИАМО - 7 янв. Пожарные ликвидировали открытое горение в хозяйственной постройке, которая находится на территории подмосковного Одинцова, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

Сигнал о возгорании по адресу: Одинцово, улица Южная, дом 10, поступил в 14:32, а в 15:20 пожар локализовали. Его площадь составила 430 квадратных метров.

«В 15:50 специалисты ликвидировали открытое горение на объекте», - сказал собеседник агентства.

В тушении принимают участие 32 человека и девять единиц техники.

Согласно открытым данным, по вышеуказанному адресу в Одинцове находятся автосервис, шиномонтаж и другие организации.

Крупный пожар в хозпостройке в Одинцове. ВИДЕО>>