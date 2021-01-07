РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 янв. 24 ребенка пострадали в дорожно-транспортных происшествиях в подмосковной Балашихе в 2020 году, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«На территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» за 12 месяцев 2020 года произошло 23 ДТП с участием несовершеннолетних до 16 лет (в аналогичный период 2019 года – 16). В них пострадало 24 ребенка (в 2019 году – 16), из них 18 пешеходов (в прошлом году – 14), два ребенка-пассажира (в прошлом году – два), один водитель мототранспорта (в прошлом году – 0), три велосипедиста( в прошлом году – 0)», – говорится в сообщении.

11 ДТП из 23 произошли в Балашихе, 11 – в микрорайоне Железнодорожный, одно - в Реутове.

«Десять аварий произошли по вине водителей транспортного средства (в прошлом году – девять), 13 ДТП по вине юных участников дорожного движения (в прошлом году – семь)», – добавляется в материале.

Госавтоинспекция просит водителей быть предельно внимательными на дороге, заблаговременно снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам и местам массового скопления людей.

Пешеходам прежде, чем перейти дорогу даже по пешеходному переходу, необходимо убедиться в том, что все транспортные средства их пропускают, и использовать световозвращающие элементы в темное время суток на верхней одежде, чтобы быть более заметными на дороге.

Госавтоинспекция также напоминает водителям, что перевозка детей в возрасте до 7 лет в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.