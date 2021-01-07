РИАМО - 7 янв. В третий раз за сутки стоимость биткоина обновила свой исторический рекорд и поднялась выше 38 тысяч долларов, сообщает kp.ru.

«По состоянию на 15:08 по столичному времени самая популярная в мире виртуальная валюта торговалась по 38 043,89 доллара.

За один день биткоин подорожал на 8,8%», - говорится в сообщении.

За последнюю неделю стоимость криптовалюты поднялась на 30,4%.

Биткоин – децентрализованная система криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую можно «майнить» с помощью вычислительных устройств.​