РИАМО - 7 янв. В Московской области за минувшие сутки выявили 1228 случаев заражения коронавирусом, больше всего случаев зафиксировали в Сергиевом Посаде (84), Красногорске (81), Одинцове (66) и Домодедове (60), сообщает оперштаб региона по ситуации с Covid-19.

Также 54 случая заболевания подтвердили в Краснознаменске, 52 – в Подольске, 50 – в Балашихе, 48 – в Мытищах, 47 – в Жуковском, 45 – в Королеве, 40 – в Люберцах, 37 – в Воскресенске, по 30 - в Дмитрове и Щелкове, 29 – в Истре, по 27 – в Талдоме и Богородском округе.

Кроме того, 25 заболевших зарегистрировали в Котельниках, 24 – в Егорьевске, 22 – в Кашире, по 21 – в Пушкине и Долгопрудном, 20 – в Дубне, 19 – в Реутове, 18 – в Ступине, 16 – в Ленинском округе, по 15 – в Солнечногорске и Химках, 14 – в Лобне, по 13 – в Орехово-Зуеве и Зарайске, 12 – в Волоколамске, по 11 – в Павловском Посаде и Луховицах.

В Лыткарине выявили десять новых случаев Covid-19 за сутки, в Электростали, Ивантеевке и Раменском – по девять, в Наро-Фоминске, Коломне и Серпухове – по восемь, в Клину и Рузе – по семь, в Шаховской, Пущине, Фрязине, Черноголовке, Чехове – по шесть.

По пять случаев инфицирования зафиксировали в Электрогорске и Лосино-Петровском, три – в Можайске, по два – в Дзержинском, Озерах и Шатуре, по одному – в Бронницах, Лотошине, Рошале.

Ни одного нового случая коронавирусной инфекции не выявили во Власихе, Звездном городке, Красноармейске, Молодежном, Протвине и Серебряных Прудах.

Статистика по городским округам Московской области составляется на основе данных Роспотребнадзора по проведенным тестам на Covid-19. В ней учитываются те, кто сдал анализ на коронавирус в Подмосковье, и те, кто указал фактическим местом своего проживания один из городских округов региона.

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Текстовая трансляция

7 ЯНВАРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Россиянам рассказали об идеальном моменте для вакцинации от Covid‑19. Лучше всего вакцинироваться от Covid-19, когда число антител будет приближаться к «серой зоне».

- Еще 1491 человек выздоровел после коронавирусной инфекции в Подмосковье. Всего в Подмосковье выздоровели и выписались 122 243 Covid-пациента.

- 1228 случаев заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье за сутки.Общее число зарегистрированных случаев с начала пандемии превысило 164 тысяч.

- Роспотребнадзор сообщил о стабилизации ситуации по коронавирусу в стране. В России суточный показатель по инфицированию за последнюю неделю снизился с 18,9 до 16,5 на 100 тысяч населения.

- 76 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. Всего в мегаполисе умерли 11 728 заболевших.

- Еще 7410 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. С начала пандемии в городе выздоровели свыше 673 тысяч пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 23 541 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 228 больных. В Москве - 4 871.