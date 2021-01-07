РИАМО - 7 янв. Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков пригласил юного звонаря из Бронниц Матвея Белогубова на фестиваль «Русский мир», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

Терюшков посетил храмовый ансамбль Архангела Михаила. Визит был приурочен к празднованию Рождества Христова. Собор находится в центре города Бронницы и включает в себя три здания: Бронницкая колокольня, церковь во имя Иерусалимской иконы Божьей Матери и собор Архангела Михаила. Колокольня высотой 73 метра входит в десятку самых высоких в Подмосковье.

«В рамках поездки глава регионального спорта встретился с семилетним звонарем собора Матвеем Белогубовым. Мальчик закончил школу звонарей в Подмосковье и стал широко известен после участия в программе «Лучше всех» на Первом канале. Также Матвей стал самым юным участником фестиваля колокольного искусства «Невские звоны», в котором выступили звонари из Белоруссии, Литвы и Финляндии», - говорится в сообщении.

Во время чаепития министр вместе с мальчиком пообщались об увлечениях и желаниях ребенка. В беседе юный талант рассказал о своей мечте: провести фестиваль в родном городе под названием «Звон Господня» и позвонить в колокола Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Идею фестиваля звонарь из Бронниц вынашивает уже давно, но пока не представлял, как ее можно воплотить. Выслушав мальчика, Терюшков пригласил его принять участие в традиционном фестивале национальных видов спорта «Русский мир», где у него будет возможность выступить на широкой публике.

«Фестиваль национальных видов спорта «Русский мир» в этом году пройдет в пятый раз в Сергиевом Посаде и будет посвящен Дню России и 800-летию со дня рождения государственного деятеля и полководца князя Александра Невского. Фестиваль воплощает в себе историю, культуру народов нашей великой страны и спортивные традиции. Там ты сможешь подняться на колокольню Свято-Троицкой Сергиевой лавры и познакомиться с национальным колоритом», - сказал министр.​