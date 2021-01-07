РИАМО - 7 янв. Пожар произошел в хозяйственной постройке в Одинцове, его площадь составила 430 квадратных метров, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило в 14:32. Возгорание произошло по адресу: Одинцово, Южная улица, дом 10.

«В 15:20 - локализация на площади 430 квадратных метров. К тушению пожара привлекается 32 человека и девять единиц техники, в том числе от МЧС России – 19 человек и пять единиц техники», - сказал собеседник агентства.

Согласно открытым данным, по вышеуказанному адресу расположены автосервис, шиномонтаж и другие организации.

Крупный пожар в хозпостройке в Одинцове. ВИДЕО>>