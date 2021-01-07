РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 янв. Свыше 12 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в подмосковном Красногорске с начала пандемии, сообщает областной штаб по ситуации с Covid-19.

«1228 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за минувшие сутки. Выявленные случаи по городским округам за минувшие сутки: Красногорск - 12 062 (плюс 81)», - говорится в сообщении.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 164 707 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 3029 человек. Выздоровели и выписались 122 243 человека.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором. В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области, и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса 8-800-550-50-30 и тематический сайт covid.mz.mosreg.ru.

Текстовая трансляция

7 ЯНВАРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Россиянам рассказали об идеальном моменте для вакцинации от Covid‑19. Лучше всего вакцинироваться от Covid-19, когда число антител будет приближаться к «серой зоне».

- Еще 1491 человек выздоровел после коронавирусной инфекции в Подмосковье. Всего в Подмосковье выздоровели и выписались 122 243 Covid-пациента.

- 1228 случаев заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье за сутки.Общее число зарегистрированных случаев с начала пандемии превысило 164 тысяч.

- Роспотребнадзор сообщил о стабилизации ситуации по коронавирусу в стране. В России суточный показатель по инфицированию за последнюю неделю снизился с 18,9 до 16,5 на 100 тысяч населения.

- 76 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. Всего в мегаполисе умерли 11 728 заболевших.

- Еще 7410 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. С начала пандемии в городе выздоровели свыше 673 тысяч пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 23 541 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 228 больных. В Москве - 4 871.