РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 янв. В городском округе Балашиха за минувшие сутки выявили 50 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии в муниципалитете зафиксировали 4482 случая заражения, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 1228 новых случаев заражения коронавирусом.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 164 707 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 122 243 человека выписали домой из стационаров, скончались из-за развившихся осложнений 3029 человек. 4482 случая инфицирования зафиксировано в Балашихе (плюс 50)», – говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса 8 (800) 550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Текстовая трансляция

7 ЯНВАРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Россиянам рассказали об идеальном моменте для вакцинации от Covid‑19. Лучше всего вакцинироваться от Covid-19, когда число антител будет приближаться к «серой зоне».

- Еще 1491 человек выздоровел после коронавирусной инфекции в Подмосковье. Всего в Подмосковье выздоровели и выписались 122 243 Covid-пациента.

- 1228 случаев заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье за сутки.Общее число зарегистрированных случаев с начала пандемии превысило 164 тысяч.

- Роспотребнадзор сообщил о стабилизации ситуации по коронавирусу в стране. В России суточный показатель по инфицированию за последнюю неделю снизился с 18,9 до 16,5 на 100 тысяч населения.

- 76 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. Всего в мегаполисе умерли 11 728 заболевших.

- Еще 7410 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. С начала пандемии в городе выздоровели свыше 673 тысяч пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 23 541 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 228 больных. В Москве - 4 871.