РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 7 янв. В Домодедове за минувшие сутки выявили 60 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии в округе зафиксировали 4949 случаев заболевания, сообщается на сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за прошедшие сутки выявили 1228 новых случаев заражения Covid-19.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 164 707 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 3029 человек. Выздоровели и выписались 122 243 человека. Выявленные случаи заболевания по городским округам: Домодедово - 4949 (+60)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса 8-800-550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.