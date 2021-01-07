РИАМО - 7 янв. Россиянам, которые уже переболели коронавирусом, лучше всего вакцинироваться от Covid-19, когда число антител будет приближаться к «серой зоне», сообщает Ura.ru.

Ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, бывший завлабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов отметил, что производители тестов на антитела к Covid-19 используют разную шкалу для определения иммунитета, но у всех есть показатель под названием «серая зона».

«Когда количество антител будет близко к «серой зоне», тогда самое подходящее время для вакцинации. Тогда переболевание послужит бустом, такой платформой, после которой прививка даст даже лучшие результаты», — пояснил специалист.

Он добавил, что наличие антител следует проверять один раз в 1,5 месяца, так как постепенно их количество уменьшается.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 332 142 случая заражения коронавирусом, зафиксировано 60 457 летальных исходов, вылечились 2 709 452 пациента.

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Текстовая трансляция

7 ЯНВАРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Россиянам рассказали об идеальном моменте для вакцинации от Covid‑19. Лучше всего вакцинироваться от Covid-19, когда число антител будет приближаться к «серой зоне».

- Еще 1491 человек выздоровел после коронавирусной инфекции в Подмосковье. Всего в Подмосковье выздоровели и выписались 122 243 Covid-пациента.

- 1228 случаев заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье за сутки.Общее число зарегистрированных случаев с начала пандемии превысило 164 тысяч.

- Роспотребнадзор сообщил о стабилизации ситуации по коронавирусу в стране. В России суточный показатель по инфицированию за последнюю неделю снизился с 18,9 до 16,5 на 100 тысяч населения.

- 76 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. Всего в мегаполисе умерли 11 728 заболевших.

- Еще 7410 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. С начала пандемии в городе выздоровели свыше 673 тысяч пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 23 541 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 228 больных. В Москве - 4 871.