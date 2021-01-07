РИАМО - 7 янв. Доследственную проверку назначили в Москве по факту гибели четырех человек в результате пожара в квартире многоэтажного жилого дома на Беловежской улице, сообщила РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Пожар вспыхнул в квартире на седьмом этаже 22-этажного жилого дома. Площадь пожара составила 3 квадратных метра.

«Предварительно, после тушения пожара были обнаружены тела четырех мужчин, информация о других пострадавших уточняется. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», - сказала Иванова.

По ее словам, в данной квартире мужчины систематически употребляли спиртное.

Иванова добавила, что следователи и криминалисты установят все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.