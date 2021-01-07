РИАМО - 7 янв. В Подмосковье выздоровели и выписались 122 243 Covid-пациента, в том числе за последние сутки болезнь победил 1491 человек, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

«1228 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки. Всего на данный момент в Московской области выявлено 164 707 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», - добавляется в сообщении.

Жертвами пандемии в Московской области стали 3029 человек.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе развернуто более 90 пунктов для масштабной вакцинации жителей от коронавируса.

В целом по стране за минувшие сутки зарегистрировали 23 541 новый случай инфицирования коронавирусом, общее число случаев достигло 3 332 142.

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Текстовая трансляция

7 ЯНВАРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Россиянам рассказали об идеальном моменте для вакцинации от Covid‑19. Лучше всего вакцинироваться от Covid-19, когда число антител будет приближаться к «серой зоне».

- Еще 1491 человек выздоровел после коронавирусной инфекции в Подмосковье. Всего в Подмосковье выздоровели и выписались 122 243 Covid-пациента.

- 1228 случаев заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье за сутки.Общее число зарегистрированных случаев с начала пандемии превысило 164 тысяч.

- Роспотребнадзор сообщил о стабилизации ситуации по коронавирусу в стране. В России суточный показатель по инфицированию за последнюю неделю снизился с 18,9 до 16,5 на 100 тысяч населения.

- 76 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. Всего в мегаполисе умерли 11 728 заболевших.

- Еще 7410 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. С начала пандемии в городе выздоровели свыше 673 тысяч пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 23 541 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 228 больных. В Москве - 4 871.