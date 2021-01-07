РИАМО - 7 янв. За минувшие сутки в Подмосковье подтвердилось 1228 случаев заражения коронавирусом, общее число зарегистрированных случаев с начала пандемии превысило 164 тысячи, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 164 707 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 3029 человек», - говорится в сообщении.

В Подмосковье лечат не только местных жителей, но и Covid-пациентов из Москвы и других регионов России, а также из-за рубежа.

Задать вопросы о коронавирусе можно по телефону горячей линии: 8-800-550-50-30. Также в регионе запущен тематический сайт covid.mz.mosreg.ru.

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 23 541 новый случай инфицирования коронавирусом. С начала пандемии выявлено 3 332 142 случая заболевания, скончались 60 457 человек, вылечились 2 709 452 пациента.

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Текстовая трансляция

7 ЯНВАРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Россиянам рассказали об идеальном моменте для вакцинации от Covid‑19. Лучше всего вакцинироваться от Covid-19, когда число антител будет приближаться к «серой зоне».

- Еще 1491 человек выздоровел после коронавирусной инфекции в Подмосковье. Всего в Подмосковье выздоровели и выписались 122 243 Covid-пациента.

- 1228 случаев заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье за сутки.Общее число зарегистрированных случаев с начала пандемии превысило 164 тысяч.

- Роспотребнадзор сообщил о стабилизации ситуации по коронавирусу в стране. В России суточный показатель по инфицированию за последнюю неделю снизился с 18,9 до 16,5 на 100 тысяч населения.

- 76 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. Всего в мегаполисе умерли 11 728 заболевших.

- Еще 7410 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. С начала пандемии в городе выздоровели свыше 673 тысяч пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 23 541 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 228 больных. В Москве - 4 871.