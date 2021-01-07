РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 янв. Восьмого января в парке «Малаховское озеро» состоится главное спортивное событие рождественских праздников в городском округе Люберцы, там будет дан старт чемпионату по волейболу на снегу, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В 10:00 будет дан старт открытому чемпионату по волейболу на снегу среди люберчан от 16 лет. В 12:00 все желающие могут принять участие в классическом зимнем любительском велокроссе», - говорится в сообщении.

Главной изюминкой праздника станут рождественские купания. Члены клуба закаливания «Джентльмены удачи» совершат показательный заплыв.

«Дорогие друзья! Приходите в парк «Малаховское озеро»! Заряд здоровья, бодрости и хорошее настроение гарантированы!» - сказал глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.