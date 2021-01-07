Седьмого января православные христиане празднуют Рождество Христово. Многие верующие поделились своими поздравлениями в социальных сетях.

«И даже если сегодня вам кажется, что судьба испытывает вас на прочность-тучи рассеятся, все невзгоды пройдут, все лишние люди уйдут из вашей жизни. Останется любовь, настоящая дружба и счастье. Оно всегда случается в самый неожиданный момент» - написала позитивное пожелание bytatianatishkova.

Наталья Куликова поделилась своими эмоциями в ожидании праздника: «Праздник детства, чуда, добра и семьи, когда исполняются все сокровенные желания!».

«Свежий, выпавший ночью снежок создал очень правильное настроение.» - написала пользовательница lyudmilavasileva в соцсети instagram.

На фото пользовательницы Nataly Cherkasova можно заметить «ожившую» в честь праздника игрушку:

Пользователь твиттера Ильич сожалеет, что из-за коронавируса не сможет встретить Рождество с близкими:

Рождество, один из самых любимых праздников для нашей семьи. Всегда накрывали праздничный стол, к нам приезжали в гости дети и внуки. Этот год особенный, зараза заморская поменяла все планы.

Доброго здравия всем, берегите себя и своих близких. — Ильич (@Sergey_731) January 7, 2021

Но многим все же удалось встретить праздник в кругу семьи:

А кто-то празднует Рождество в компании питомцев:

Некоторые верующие добрались до подмосковного парка «Патриот», чтобы насладиться красивыми видами: