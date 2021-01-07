РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 янв. Детский праздник «Зимние забавы» состоялся в парке Сказок городского округа Люберцы, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Увлекательная интерактивная программа, веселье, игры, море положительных эмоций – все это подарили маленьким гостям парка и их родителям организаторы праздничного шоу. Ребята пели, танцевали, отгадывали загадки, водили хороводы.

«Зимние каникулы удались на славу! Ведь каждый день в парках округа проходят интересные мероприятия на свежем воздухе. Приходите! Мы вам всегда рады!» - сказал глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.