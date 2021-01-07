РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 янв. В подмосковном Подольске возникли проблемы с вывозом мусора в дни новогодних каникул, их оперативно решили, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В дни новогодних каникул администрация Подольска особенно тщательно контролирует своевременный вывоз мусора. В округе серьезных сбоев не было, однако жители некоторых территорий пожаловались на работу регионального оператора.

«Проблемы с вывозом мусора возникли в микрорайоне Львовский на улице Орджоникидзе, дом №2, корпуса 1-3, в микрорайоне Климовск на проспекте 50 лет Октября, дом №10, в деревне Малое Брянцево в Товарищеском переулке и у дома №96, в деревнях Яковлево, Быковка, Федюково и Докукино. Меры приняты, проблемы стараемся снимать оперативно», - говорится в сообщении.

Если у жителей есть нарекания на работу регоператора по вывозу мусора, они могут обратиться на горячую линию комитета по ЖКХ администрации округа по телефону 8 (916) 565-96-15 ежедневно с 9:00 до 18:00.