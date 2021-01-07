РИАМО - 7 янв. Свыше 280 тысяч человек воспользовались московским метро и наземным транспортом, а также МЦК и МЦД в рождественскую ночь, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Для удобства верующих, которые посещали рождественскую службу, московский транспорт работал в продленном режиме.

«Всего с 22 часов 6 января до 2 часов ночи 7 января метро и МЦК воспользовались более 203 тысяч пассажиров. На МЦД проехали около 16 тысяч пассажиров. А наземным транспортом воспользовались около 70 тысяч пассажиров», - говорится в сообщении.

В рождественскую ночь самыми популярными станциями подземки стали «Охотный ряд», «Площадь революции», «Китай-Город» и «Пушкинская».

«Многие москвичи отказываются от посещения общественных мест и отмечают праздники дома. Поэтому всего в канун Рождества, 6 января, на метро и МЦК проехали 2,7 миллиона пассажиров — на 37% меньше, чем в прошлом году (4,4 миллиона)», — отметил заммэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Рождеством и пожелал им крепкого здоровья и счастья. Градоначальник отметил, что пандемия коронавируса внесла в жизнь ограничения, но ничто не может помешать людям дарить любовь и тепло своим близким.