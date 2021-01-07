РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 янв. В подмосковном Подольске во дворах убирают снег 556 дворников и 51 единица техники, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«На дворовых территориях Подольска в четверг убирают снег 556 дворников, 51 единица техники и 10 единиц малой механизации», - говорится в сообщении.

В комитете по ЖКХ администрации округа работает горячая линия, на которую можно сообщить о недостатках в уборке по телефону 8 (916) 565-96-15 ежедневно с 9:00 до 18:00, 8 (496) 755-57-93 с 9:00 до 18:00. Также звонки принимает единая дежурная диспетчерская служба по телефону 8 (496) 755-57-98 круглосуточно.