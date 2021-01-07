РИАМО - 7 янв. На западе Москвы произошел пожар в квартире 22-этажного жилого дома, в результате происшествия погибли четыре человека, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 13:46. Пожар вспыхнул в квартире на седьмом этаже по адресу: Беловежская улица, дом 39, корпус 5.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с вышерасположенных этажей были спасены пять человек. К сожалению, в результате пожара погибли четыре человека», - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 3 квадратных метра, в настоящее время возгорание ликвидировано.

Два человека погибли при пожаре в автомастерской на востоке Москвы>>