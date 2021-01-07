РИАМО - 7 янв. В минувшем году Москва поднялась в 23 международных рейтингах, в том числе стала четвертой в списке лучших городов мира, сообщается на сайте столичного градоначальника.

В прошлом январе Москва заняла пятое место в рейтинге The World`s 100 Best Cities, а уже в ноябре российская столица обогнала Токио, Сингапур и Дубай, закрепившись на четвертом месте.

«Высокие позиции в рейтинге подтверждают статус Москвы как одного из самых востребованных для жизни, бизнеса и путешествий городов мира даже в столь сложный период», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Оценка городов в рейтинге The World`s 100 Best Cities происходит по нескольким критериям. Так, в номинации «Продукт» Москва заняла первое место, по критерию «Место» город вошел в тройку лидеров. По мнению экспертов, благодаря программе «Моя улица» столица стала более привлекательной для пешеходных прогулок.

В рейтинге CEOWORLD Magazine, который показывает степень влияния города на мировую экономику, Москва заняла 12 место.

В рейтинге Internations, который отражает привлекательность города для переезда и жизни иностранцев, российская столица поднялась с 54 на 17 место, обойдя Берлин, Нью-Йорк и Цюрих. Руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов отметил, что столицу выше всего оценили с позиции удовлетворенности работой, карьерными возможностями и финансовым положением.

«Также высокой оценки экспатов удостоились система общественного транспорта (19-е место) и доступность жилья (21-е)», - сказал Пуртов.

В рейтинге глобальных финансовых центров Z/Yen Москва заняла 62 строчку из 111, обогнав такие экономические центры, как Стамбул, Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.

«В городе развиваются глобальные инвестпроекты, такие как особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис «Москва», оказывается всесторонняя поддержка бизнесу и активно формируется эффективная инвестиционная экосистема. Все эти показатели еще раз подтверждают статус столицы как одного из крупнейших финансовых центров мира», - отметил Ефимов.

Столица также может похвастаться победой ОЭЗ «Технополис «Москва» в шести специальных номинациях рейтинга Global Free Zones of the Year.

«В рейтинге 100 мировых инновационных кластеров Москва в сентябре заняла 32 место. Данные опубликованы в докладе Global Innovation Index, который составляет Всемирная организация интеллектуальной собственности при ООН», - говорится в сообщении.

В плане развития цифровизации столица попала в 20 лучших городов пилотного рейтинга Intelligence Tech Cities of the Future.

Руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко отметил, что ИТ-отрасль является одной из ключевых в развитии экономики Москвы.

«Уже несколько лет ИТ-индустрия растет темпами, превышающими средние показатели развития городской экономики. Результатом системной совместной работы города и отрасли является появление новых сервисов и развитие существующих ресурсов, которые в Москве уже сложились в полноценную цифровую экосистему», - сказал Лысенко.

Кроме того, российская столица вошла в международный рейтинг «Топ-100 развивающихся стартап-экосистем», где заняла 20 место, опередив Тайбэй, Милан, Чэнду, Гамбург и Вену.