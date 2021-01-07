РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 янв. В подмосковном Подольске 6 января состоялся Открытый рождественский турнир по универсальному бою среди мальчиков и девочек в возрасте 6-7 и 8-9 лет, в общекомандном зачете победила команда «Добрыня», сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

6 января в Подольске состоялся Открытый рождественский турнир по универсальному бою среди мальчиков и девочек в возрасте 6-7 и 8-9 лет. В турнире приняли участие более 60 юных спортсменов-единоборцев из пяти команд: «Добрыня», «Витязь», «Куба», «Факел» и «Скорпион».

«В общекомандном зачете победителем турнира стала команда «Добрыня» (тренер Артем Руднев), второе место у «Скорпиона» (тренер Галина Горпинко), третье - «Куба» (КДЦ «Южный», тренер Александр Бондаренко). Награждение победителей и призеров провели исполнительный директор Ассоциации спортсменов и спортивных клубов микрорайона Кузнечики Антон Наталин и начальник отдела комитета по физкультуре и спорту Артем Цепелев», - говорится в сообщении.

Всем участникам турнира вручили призы и подарки от спорткомитета и депутата совета депутатов Подольска Евгения Исаева. Турнир прошел при поддержке комитета по физической культуре и спорту администрации Подольска и Ассоциации спортсменов и спортивных клубов микрорайона «Кузнечики» Подольска. Организаторы: ТУ микрорайона Кузнечики, комитет по образованию администрации Подольска, школа №32, СК «Скорпион». Главный судья соревнований - спортивный судья I категории Александр Горпинко.