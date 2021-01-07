РИАМО - 7 янв. Жители Москвы и Подмосковья выложили в Instagram эффектные фотографии заснеженных лесов и дачных участков.
Galinakolesnikova373 показала, как после снегопада выглядит ее загородный домик в окружении усыпанных снегом деревьев. В комментариях этот пейзаж назвали сказочным.
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В объектив glkvsk попал снеговик, слепленный около дачного забора, а пользователь beardmenbold показал свой частный дом, буквально утопающий в снегу.
Красивые фотографии занесенного снегом подмосковного леса опубликовали f_aprelenko и bizolga2.
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«Зимнее рождественское утро. С Рождеством!» - подписала снимок пользовательница.
Кроме того, многие жители Москвы и Московской области поделились в соцсети фото и видео своих питомцев, которые с удовольствием гуляли и резвились на снегу.
В рождественскую ночь в Московском регионе прошел сильный снегопад, количество выпавших осадков составило порядка 5% от месячной нормы.
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