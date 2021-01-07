РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 янв. В подмосковном Подольске очистили от снега и обработали песко-соляной смесью 339,3 километра автомобильных дорог, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«По состоянию на 13:00 четверга в Подольске очистили и обработали 339,3 километра автомобильных дорог. Задействовали 52 единицы техники и 62 рабочих, израсходовали 235 кубометров песко-соляной смеси», - говорится в сообщении.

Ранее глава Подольска Николай Пестов совместно со службой инспекции дорог Московской области проконтролировал состояние и качество зимнего содержания улично-дорожной сети. На региональных дорогах отметили неудовлетворительное состояние заездных карманов к остановкам общественного транспорта, в частности на улицах Подольских курсантов, Кирова, Фетищевской, Домодедовском шоссе, несвоевременность вывоза снега.

Инспекторы обратили внимание на неочищенные от снега и наледи остановочные площадки, в том числе в сельских населенных пунктах.

Подрядной организации «Трансстройсервис», обслуживающей региональную дорожную сеть, выдали предписания для немедленного устранения замечаний.