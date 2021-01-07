РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 янв. Сотрудники ГИБДД Подольска выявили трех нарушителей правил перевозки детей в округе 6 января, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

«6 января отдел ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск провел оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло». За время рейда выявили трех водителей, нарушивших требования части 3 статьи 12.23 КРФоАП – нарушение требований к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения РФ. Нарушения повлекли наложение административного штрафа в размере 3000 рублей», - говорится в сообщении.

Родителей попросили не пренебрегать правилами безопасной перевозки детей в салоне автомашины. Его жизнь полностью зависит от водителя. Особенно опасно, если при движении автомашины ребенок находится на руках. При столкновении или резком торможении вес пассажира возрастает в несколько раз, и удержать ребенка от резкого удара практически невозможно.

Если при этом и сам взрослый не пристегнут штатным ремнем безопасности, то это верная гибель для малыша. Доказано, что ничего лучше специальных удерживающих устройств для перевозки детей не оберегает их в момент столкновения или резкого торможения.



