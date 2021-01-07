РИАМО - 7 янв. При использовании электронагревательных приборов нужно придерживаться правил пожарной безопасности, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Для того, чтобы при использовании электронагревательных приборов не возникла угроза пожаров, необходимо помнить: нельзя включать одновременно в сеть все имеющиеся в доме электроприборы, ни в коем случае нельзя пользоваться поврежденными розетками и выключателями, использовать самодельные электроприборы», - говорится в сообщении.

Крайне опасно использовать электронагревательные приборы с поврежденными проводами. Ремонт поврежденных устройств должны проводить только квалифицированные специалисты.

Также необходимо исключить попадание шнуров питания электрических обогревателей в зону теплового излучения и воду.

Нельзя допускать соприкосновение обогревателей с мебелью и тканями, так как из-за этого может произойти пожар. Поэтому при эксплуатации обогревателей рекомендуется использовать несгораемые токонепроводящие подставки.

Кроме того, важно не допускать использования горючих абажуров на электролампах и устройства временных самодельных электросетей в помещениях, а еще не включать приборы без соединительной вилки.

В приборах стоит своевременно заменять оголенные и ветхие провода. Если при включении или выключении бытовой техники в розетку идут искры, розетки нагреваются при включении в сеть техники – это признак слабых контактов. Лучше всего заменить розетку.

«Если при включении того или иного электроприбора освещение становится чуть темнее, это верный признак того, что сеть перегружена. А это – предвестник пожара. В данном случае нужно срочно вызывать электрика», - заключается в материале.